Ультрас Динамо влаштували масову бійку в Чехії. ВІДЕО

Ультрас Динамо взяли участь у бійці з місцевими фанатами після поєдинку Ліги Європи проти ФК Яблонец.
Про це повідомляється на сторінці Troublemakers & Ultras Action у Facebook.
За даними порталу, з боку киян було 30 осіб проти 30-40 місцевих фанатів, серед яких були представники польських ультрас.
Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу в Лізі Європи, виграючи 2:0.
Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2.
Джерело - roublemakers & Ultras Action / Facebook..