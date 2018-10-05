Ультрас Динамо влаштували масову бійку в Чехії. ВІДЕО

Ультрас Динамо взяли участь у бійці з місцевими фанатами після поєдинку Ліги Європи проти ФК Яблонец.

Про це повідомляється на сторінці Troublemakers & Ultras Action у Facebook.

За даними порталу, з боку киян було 30 осіб проти 30-40 місцевих фанатів, серед яких були представники польських ультрас.

Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу в Лізі Європи, виграючи 2:0.

Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2.

Джерело - roublemakers & Ultras Action / Facebook..