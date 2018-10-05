Головний тренер Яблонця здивований, як Динамо втратило перемогу

Яблонець добре знав про всі проблеми Динамо, через які вдалося здобути нічию в матчі Ліги Європи

Про це розповів головний тренер чехів.

За словами наставника Яблонця Петра Ради, команда добре знала про специфічну проблему киян, через яку вдалося відіграти один м'яч. Вона полягає в тому, як Динамо діє при стандартах на дальній штанзі.

"Мені здається, що початок матчу не був аж надто поганим. Просто було зроблено кілька індивідуальних помилок. Але з 25-ї хвилини ми вирівняли гру, а може зіграли і сильніше, ніж Динамо",- сказав Рада.

Також тренер Яблонця звернув увагу, що пропущені голи стали результатом браку досвіду. Однак Рада не розуміє, чому Динамо теж пропустило у відповідь два м'ячі.

Нагадаємо, у іншому матчі групи K Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн - 2:0.

Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2.

Джерело - Динамо.