Лідер Наполі презентував автобіографічну книгу.ФОТО

Півзахисник Наполі і збірної Словаччини Марек Гамшик написав книгу, яка називається "Marekairo", у ній він розповідає про себе і своє життя.

Про це повідомляє footboom.com.

Сам гравець заявив, що написав цю книгу через любов до Неаполя.

🎙 Hamsik: "My book is partly a tribute to Naples, a city that loves me, and has loved me since day one. Ever since I arrived in this city, I’ve experienced unique passion and a special atmosphere. Not everyone understand the love I've received from Naples". pic.twitter.com/AU2BFRJI4Z