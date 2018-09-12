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Лідер Наполі презентував автобіографічну книгу.ФОТО
Марек Гамшик

Півзахисник Наполі і збірної Словаччини Марек Гамшик написав книгу, яка називається "Marekairo", у ній він розповідає про себе і своє життя.

Про це повідомляє footboom.com.

Сам гравець заявив, що написав цю книгу через любов до Неаполя.

"Моя книга написана в знак подяки Неаполю, місту, який любить мене, і любив мене з першого дня. З того часу, як я прибув до цього міста, я відчув неповторну пристрасть і особливу атмосферу. Не всі розуміють, як багато я отримав від Неаполя.

У книзі я відкриваю для уболівальників трохи більше мого життя. Багато речей було сказано і написано про мене протягом багатьох років. Тепер я вирішив, що потрібно розповісти свою історію, щоб люди, які люблять мене, більше про мене дізналися, - розповів Гамшик на презентації книги.

Нагадаємо, збірна Словаччини на чолі з Гамшиком поступилася збірній Україні.

Також, Наполі гратиме матчі Ліги Чемпіонів не вдома.

Джерело - footboom.com.

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