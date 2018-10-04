Саутгейт продовжив контракт зі збірною Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт працюватиме з командою до 2022 року.

Про це повідомляє офіційний twitter збірної Англії.

Тренер продовжив контракт до літа 2022 року. Він буде керувати командою на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

За новою угодою Футбольна асоціація Англії збільшить зарплату Саутгейта з 2 млн до 3 млн фунтів на рік. 48-річний фахівець працює в збірній Англії з 2016 року.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії вирішила продовжити співпрацю із Саутгейтом у серпні.

Раніше, про завершення кар'єри в збірній Англії оголосили захисник Челсі Гарі Кегілл і форвард Лестера Джеймі Варді.

Джерело - twitter збірної Англії.