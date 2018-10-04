Саутгейт продовжив контракт зі збірною Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт працюватиме з командою до 2022 року.
Про це повідомляє офіційний twitter збірної Англії.
Тренер продовжив контракт до літа 2022 року. Він буде керувати командою на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.
За новою угодою Футбольна асоціація Англії збільшить зарплату Саутгейта з 2 млн до 3 млн фунтів на рік. 48-річний фахівець працює в збірній Англії з 2016 року.
Congratulations, boss. Here's to the next four years! 🤝https://t.co/wZmeI0dueB— England (@England) 4 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії вирішила продовжити співпрацю із Саутгейтом у серпні.
Раніше, про завершення кар'єри в збірній Англії оголосили захисник Челсі Гарі Кегілл і форвард Лестера Джеймі Варді.
Джерело - twitter збірної Англії.