Два гравця збірної Англії оголосили про завершення кар'єри в збірній

Два гравця збірної Англії оголосили про завершення виступів у національній збірній.
Про це повідомляє betnews365.com.
І без того досить молода збірна Англії може стати ще молодше, бо про завершення кар'єри в національній команді оголосили захисник Челсі Гарі Кегілл і форвард Лестера Джеймі Варді.
При цьому Варді зазначив, що готовий повернутися, якщо виникне дефіцит через велику кількість травмованих. Обидва футболісти підкреслили, що хочуть зосередитися на клубній кар'єрі.
32-річний Кегілл виступав за збірну з 2010 року, за цей час він провів 61 матч.
31-річний Варди вперше отримав виклик в національну команду відносно нещодавно - в 2015 році. З того моменту нападник Лестера провів 26 матчів і забив 7 голів.
Нагадаємо, збірна України в серії пенальті програла англійцям на Євро 2018.
Також, Англія перемогла Туреччину у видовищному матчі на Євро-2018 (U-19).
Джерело - betnews365.com.