Два гравця збірної Англії оголосили про завершення кар'єри в збірній

Два гравця збірної Англії оголосили про завершення виступів у національній збірній.

Про це повідомляє betnews365.com.

І без того досить молода збірна Англії може стати ще молодше, бо про завершення кар'єри в національній команді оголосили захисник Челсі Гарі Кегілл і форвард Лестера Джеймі Варді.

При цьому Варді зазначив, що готовий повернутися, якщо виникне дефіцит через велику кількість травмованих. Обидва футболісти підкреслили, що хочуть зосередитися на клубній кар'єрі.

32-річний Кегілл виступав за збірну з 2010 року, за цей час він провів 61 матч.

31-річний Варди вперше отримав виклик в національну команду відносно нещодавно - в 2015 році. З того моменту нападник Лестера провів 26 матчів і забив 7 голів.

Нагадаємо, збірна України в серії пенальті програла англійцям на Євро 2018.

Також, Англія перемогла Туреччину у видовищному матчі на Євро-2018 (U-19).

Джерело - betnews365.com.