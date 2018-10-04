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Фірміно: Боявся осліпнути на одне око

Сьогодні 16:50 348 0
Фірміно: Боявся осліпнути на одне око

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно, боявся втратити зір після травми ока у матчі АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє Sky Sports. 

"Я боявся, що осліпну на одне око і більше не зможу бачити. Але слава богу, цього не сталося, мені з кожним днем стає краще. Я проходив усі необхідні процедури і все контролював. Зараз око трохи червоне, але це пройде найближчим часом", - сказав Фірміно. 

Нагадаємо, під час матчу АПЛ захисник Тоттенгема Ян Вертонген, під час боротьби з Роберто Фірміно, влучив бразильцю пальцем прямо в око

Після цього, Фірміно передав привіт Вертонгену, під час святкування голу у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ

Джерело - Sky Sports.

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