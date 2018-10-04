Фірміно: Боявся осліпнути на одне око

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно, боявся втратити зір після травми ока у матчі АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я боявся, що осліпну на одне око і більше не зможу бачити. Але слава богу, цього не сталося, мені з кожним днем стає краще. Я проходив усі необхідні процедури і все контролював. Зараз око трохи червоне, але це пройде найближчим часом", - сказав Фірміно.