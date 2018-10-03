Ювентусу легше коли Роналду на полі

Для гравців Ювентуса легше коли Кріштіану Роналду знаходиться на полі.

Про це сказав нападник команди Пауло Дибала.

"Хотів провести саме такий матч. Думаю, у Ювентуса був правильний підхід до гри, ми зробили все дуже добре.

Ювентус грав без Кріштіану Роналду. Нам легше виступати, коли він серед нас на полі, але ми повинні бути хорошою командою як з ним, так і без нього", – цитує Дибалу Sky Sport Italia.