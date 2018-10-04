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Город по-англійськи. Що сталося з Вемблі. ФОТО

Сьогодні 10:27 232 0
Город по-англійськи. Що сталося з Вемблі. ФОТО

Тоттенгем і Барселона під час матчу Ліги чемпіонів боролися не лише один з одним, але й з дуже неякісним газоном на Вемблі.

Центр поля фактично випалений і нагадує стадіон одеського Чорноморця на початку сезону.

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Причиною цього став боксерський поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним. Сліди рингу, який стояв посередині поля чітко промальовуються на зеленому газоні.

Варто зауважити, що через стан газону навіть не відбувся матч Кубка ліги між Тоттенгемом та Вотфордом.

Нагадаємо, Барселона впевнено переграла Тоттенгем у Лізі чемпіонів.

Джерело - Спортарена.

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