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Петрович: Ворскла має особливе мислення

Сьогодні 09:17 221 0
Петрович: Ворскла має особливе мислення

Колишній півзахисник Динамо, а нині гравець Спортінга Радослав Петрович поділився очікуваннями від матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи з Ворсклою.

Його слова наводить Спортарена

"Нам потрібно сконцентруватися, як і в грі з Марітіму. Чи допоможе те, що я грав в Україні? Ворскла має особливе мислення, як і у багатьох українських команд. Ставка робиться на фізику, на боротьбу. Тому нам важливо добре почати гру", — заявив Петрович.

Нагадаємо, матч Ворскла — Спортінг розпочнеться о 19:55.

Ворскла продала майже половину квитків на матч зі Спортінгом.

Також ключовий гравець Ворскли вибув до кінця 2018 року.

Джерело - Спортарена.

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