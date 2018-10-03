Бойку погрожували переламати ноги. ВІДЕО

Після перемоги над Металістом Денису Бойко погрожували переламати ноги.
Про це розповів сам футболіст.
"Чи погрожували мені після матчів? Після невдалих зустрічей не було такого, було після вдалих. Я тоді був в Оболоні, і ми обіграли в Харкові Металіст.
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Настрій був супер, але потім після гри мені на телефон і в соціальні мережі почали писати, що знають, де стоїть моя машина, де я живу, що проб'ють мені колеса і поламають битами ноги. Було реально неприємно, тривало це не один день", - сказав Бойко.
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Джерело - От души в душу.