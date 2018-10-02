Андронов вірить у позитивний результат для Шахтаря

Відомий російський журналіст Олексій Андронов поділився думками про майбутній матч Ліги чемпіонів між Ліоном та Шахтарем.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"Мені здається, Ліга чемпіонів для Ліона не буде стабільним турніром. Кожен матч стане окремим випробуванням, кожен суперник — дуже різним і складним.

Читайте також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Шахтар — команда, яка має величезний досвід і прекрасно знає, що таке Ліга чемпіонів, знає розклад сил і яку стратегію турніру вибудовувати", — сказав Андронов.

На думку російського журналіста Шахтар щонайменше не програє.

Нагадаємо, у другому турі Ліги чемпіонів Шахтар у Франції зіграє Ліоном о 22 годині за Києвом.

Тим часом Шахтар прогулявся Ліоном.

Джерело - Рейтинг букмекерів.