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Грозний розповів про переговори з Арсеналом

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Грозний розповів про переговори з Арсеналом

В'ячеслав Грозний, який, як повідомлялося раніше, розглядається в якості головного тренера Арсеналу-Київ, спростував інформацію про переговори з київським клубом.

Про це розповів сам фахівець.

"Ні, переговорів з українськими клубами я не вів, і пропозицій у мене не було. Я інформацію про переговори, як і ви, дізнався з преси.

У мене до понеділка повинна бути інформація по одному непоганому іноземному клубу, який навіть грає в єврокубках, проте я не хотів би поки що афішувати, навіть країну не хочу говорити, але це дійсно є", - сказав Грозний.

Відзначимо, що Грозний вже був тренером київського Арсеналу в 2002-2004 роках, а також в 2010 році. Останнім місцем роботи фахівця був казахстанський Іртиш, з яким Грозний пропрацював півроку і покинув в кінці 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Грозний покинув Іртиш.

Джерело - Футбол.

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