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Шевченко розповів, як відсвяткував День народження

Сьогодні 17:52 178 0
Шевченко розповів, як відсвяткував День народження

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко свій День народження відсвяткував у родинному колі.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені вдалося побути з родиною, а це найголовніше. За багато років у футболі таке бувало далеко не завжди. З самого ранку відвіз сина на тренування, а потім пограв в гольф.

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Також, подивився гру Вест Гема і порадів за Андрія Ярмоленка. Та й інші збірники вчора відіграли на хорошому рівні. Той же Женя Коноплянка, який теж відзначав День народження. Для мене гра наших футболістів стала найкращим подарунком. Ну а закінчився день відвідуванням матчу Челсі – Ліверпуль. Це був приголомшливий футбол", – цитує Шевченка zbirna.com.

Нагадаємо, 29 вересня Андрій Шевченко відсвяткував 42-річчя.

Натомість у мережі з'явилося відео, як легенду вітає родина.

Джерело - Команда 1.

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