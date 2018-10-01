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Фонсеку визнали найкращим тренером 10 туру УПЛ

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Фонсеку визнали найкращим тренером 10 туру УПЛ

Тренера Шахтаря Паулу Фонсеку назвали найкращим тренером 10 туру чемпіонату України. 

Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. 

Переможця визначило Всеукраїнське об'єднання тренерів. 

У 10-му турі чемпіонату України Шахтар під керівництвом Фонсеки розгромив у гостях Карпати з рахунком 6:1. 

Нагадаємо, Шахтар сьогодні прибув до Франції на матч Ліги чемпіонів проти Ліона

Раніше, Фонсека розкритикував тренера Зорі Юрія Вернидуба за приязні стосунки з представниками Динамо

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.

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