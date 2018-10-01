Фонсеку визнали найкращим тренером 10 туру УПЛ

Тренера Шахтаря Паулу Фонсеку назвали найкращим тренером 10 туру чемпіонату України.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
Переможця визначило Всеукраїнське об'єднання тренерів.
У 10-му турі чемпіонату України Шахтар під керівництвом Фонсеки розгромив у гостях Карпати з рахунком 6:1.
Нагадаємо, Шахтар сьогодні прибув до Франції на матч Ліги чемпіонів проти Ліона.
Раніше, Фонсека розкритикував тренера Зорі Юрія Вернидуба за приязні стосунки з представниками Динамо.
Джерело - Офіційний сайт УПЛ.