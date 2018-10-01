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Шахтар з Кайоде і Немом вирушив у Францію

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Шахтар з Кайоде і Немом вирушив у Францію

Донецький Шахтар оголосив список з 23-х футболістів, які відправляться до Франції на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Відзначимо, що раніше травмовані Ларрі Кайоде і Веллінгтон Нем також присутні в заявці.

До вашої уваги повний список гравців, на яких розраховує Паулу Фонсека

Воротарі: П'ятов, Шевченко, Кудрик.

Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Матвієнко.

Півзахисники: Алан Патрік, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сіпріано, Нем, Тайсон, Тотовицький, Марлос.

Нападники: Мораес, Кайоде.

Нагадаємо, Шахтар в останньому турі познущався з Карпат.

У попередньому матчі Ліги чемпіонів врятувався від поразки у грі з Гоффенгаймом.

Джерело - Чемпіон.

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