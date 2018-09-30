Айнтрахт розгромив Ганновер, а Аугсбург - Фрайбург в 6-му турі Бундесліги

У німецькій Бундеслізі шостий тур завершився двома матчами. Аугзбург приймав Фрайбург, а Айнтратхт Ганновер.

Матч андердогів іноді може стати фестивалем ударів на будь-який, навіть самий витончений смак. Аусгбург, наприклад, таких ударів завдав зо два десятка, а Фрайбург, принаймні, спробував від нього відстати. Але гості частіше помилялися в обороні дозволяючи виводити м'яч на ударну позицію та програючи боротьбу в ключових моментах.

Як провалити далеко не безнадійний матч - на особистому прикладі показав Ганновер. В атаці команда не грала взагалі, а в обороні награлася на кілька матчів уперед. Айнтрахт був на голову сильніше - хоча сам в цьому сезоні не відноситься до числа особливо небезпечних суперників.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

6 тур

30 вересня

Аугсбург - Фрайбург 4:1

Голи: 1:0 - 19 Каюбі, 2:0 - 34 Фіннбогасон, 2:1 - 49 Шмід(АГ) 3:1 - 68 Фіннбогасон, 4:1 - 83 Фіннбогасон 83

Айнтрахт - Ганновер 4:1

Голи: 1:0 - 36 Н'Діка, 2:0 - 45+1 Ребич, 3:0 - 59 де Гузман, 3:1 - 86 Муслія, 4:1 - 89 Йович 89

Нагадаємо, Коноплянка віддав гольову передачу у матчі Бундесліги.

А партнер Євгена відзначив позитивні сторони українця.

Джерело - Чемпіон.