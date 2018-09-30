Данський легіонер Динамо забив дебютний гол в чемпіонаті України. ВІДЕО

Дві київські команди зустрічаються у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги. Арсенал на стадіоні ім. Валерія Лобановського приймає Динамо.

Міккель Дуелунн, якого Динамо купило влітку у Мідтьюлланда за 4 млн євро, став першим данським легіонером в Чемпіонаті України.

Вперше він з’явився на полі в грі проти Зорі. Згодом виходив на заміну в поєдинках проти Астани та Десни. В грі з Арсеналом-Київ Дуелунн нарешті отримав місце в старті і одразу відзначився забитим голом. На 35-й хвилині Міккель скористався подачею Морозюка.

Варто відзначити, що на той момент в активі данця міг вже бути асист – після його пасу гол забив Циганков, однак асистент арбітра помилково зафіксував офсайд.

Нагадаємо, Ворскла обіграла Десну.

Фанати полтавців прийшли на матч у футболках з Гітлером.

Джерело - Чемпіон.