Сачко: У нас є ресурси, щоб додати

Головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко задоволений грою своїх підопічних у матчі 10-го туру чемпіонату України проти Зорі.

Про це сказав сам наставник.

"Непогана гра сьогодні вийшла. Десна грала добре, але ми були кращими. Забили два голи, створювали моменти.

У першому таймі були неприємності і біля наших воріт. Ми просили хлопців, щоб вони грали сконцентровано, особливо в обороні. Радує, що ми створюємо моменти. В останніх ігорах побачив, що у нас є ресурси, щоб додати",- сказав Сачко.