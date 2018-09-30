Маріуполь на виїзді обіграв Чорноморець

Маріуполь завдяки голу Вакули у матчі 10-го туру УПЛ здобув мінімальну перемогу в Одесі.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
30 вересня
Чорноморець – Маріуполь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 69 Вакула.
Чорноморець: Літовченко, Трубочкін, Рижук, Мусолітін (Мутзерс 63), Савченко (Штогрін 76), Смірнов, Чорній (Карноза 86), Грачов, Бабенко, Коваль, Остапенко
ФК Маріуполь: Гальчук, Дава (Чоботенко 36), Борячук, Мишньов (Ігнатенко 77), Яворський, Зубков (Чурко 68), Демірі, Федорчук, Кірюханцев, Пихальонок, Вакула.
Нагадаємо, Зоря не змогла перемогти Львів.
Джерело - Чемпіон.