Арсенал - Динамо: стартові склади команд

Дві київські команди зустрінться у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги.
Арсенал на стадіоні ім. Валерія Лобановського прийме Динамо.
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Трансляцію матчу покаже телеканал Футбол 1.
До вашої уваги стартові склади команд.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
30 вересня
Арсенал - Динамо
Арсенал: Сітало, Карась, Сагуткін, Майданевич, Насонов, Домбровський, Доронін, Євтоскі, Семенюк, Семотюк, Гринь
Динамо: Бущан,Сидорчук, Вербич, Морозюк, Циганков, Пиварич, Бурда, Буяльський, Шабанов, Кедзьора, Дуелунд
Нагадаємо, Ворскла обіграла Десну.
Фанати полтавців прийшли на матч у футболках з Гітлером.
Джерело - Чемпіон.