Харлан вразила координацією в новому челенджі. ВІДЕО

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан в рамках нового челенджу від Red Bull продемонструвала дива координації і ротом підняла банку.
Відео спортсменка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
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The new edition to y’all guyzzzz😁 #redbullcanpickupchallenge I’m challenging my ukrainian redbull team @levchenkou @yanabelomoina @grinchukdrift😁 and also fencing redbull teammates @choupenitch and @rossellina91 😁 I am waitiiiiing 👏🏻😜 #redbull #challenge #sport #fencing #fencer #athlete
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Окрім цього Харлан вразила гарячими фото з пляжу.
Джерело - Чемпіон.