Харлан вразила координацією в новому челенджі. ВІДЕО

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан в рамках нового челенджу від Red Bull продемонструвала дива координації і ротом підняла банку.

Відео спортсменка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Окрім цього Харлан вразила гарячими фото з пляжу.

Джерело - Чемпіон.