Юний нападник Реала встановив історичне досягнення

Нападник Реала Вініцій Джуніор дебютував за вершкових у чемпіонаті Іспанії у матчі 7-го туру Ла-Ліги проти Атлетіко.

Форвард вийшов на поле на 87-й хвилині зустрічі, замінивши Каріма Бензему.

18-річний футболіст, куплений Реалом у Фламенгу за 45 млн євро, став першим футболістом, який народився 2000 року або пізніше і зіграв за Реал в офіційному матчі.

Відзначитися результативними діями бразильцеві не вдалося. Нагадаємо, сам матч завершився внічию — 0:0.

Натомість Барселона також зіграла внічию.

Джерело - Чемпіон.