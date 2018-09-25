Шевченко допоміг Модричу здобути звання найкращого футболіста року

За підсумками голосування за найкращого гравця 2018 з версією ФІФА переміг хавбек Реала Лука Модрич, який отримав 29,05% голосів.

Стало відомо за кого проголосували головний тренер і капітан збірної України.

Андрій Шевченко - 1. Модрич, 2. Роналду, 3. Грізманн

Андрій Пятов - 1. Модрич, 2. Роналду, 3. Салах

Нагадаємо, що за Кріштіану Роналду проголосували 19,08% опитаних. Третє місце дісталося нападаючому Ліверпуля Мохамеду Салаху (11,23%), який не набагато випередив гравця ПСЖ Киліана Мбаппе (10,52%). За Ліонеля Мессі віддали голос 9,81% респондентів.

У десятку кращих потрапили Антуан Грізманн (6,69%), Еден Азар (5,65%), Кевін Де Брюйне (3,54%), Рафаель Варан (3,45%) і Гаррі Кейн (0,98%).

Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.

Також назвали символічну збірну року.

Джерело - ua-football.