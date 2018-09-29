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Маліновський: Приємно отримати таку нагороду

Сьогодні 10:17 108 0
Маліновський: Приємно отримати таку нагороду

Завдання Генка потрапити до першої шістки чемпіонату Бельгії.

Про це розповів хавбек команди Руслан Маліновський.

Також півзахисник поділився враженнями від нагороди найкращого гравця місяця.

"Зараз наша команда грає так, що такий приз можна давати багатьом з футболістів Генка. Так що це – заслуга всього колективу. Але мені, звичайно, приємно. Тепер треба тримати планку, а ще краще – її підвищувати.

Поки завдання першого місця у чемпіонаті перед нами ніхто не ставив. На даний момент найголовніше – потрапити до першої шістки і якнайкраще виступити в груповому раунді Ліги Європи", – сказав Маліновський.

Нагадаємо, Руслан Маліновський був викликаний до збірної на матчі проти Італії та Чехії.

Також, Маліновський міг покинути Генк цього літа

Джерело - Команда 1.

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