Маліновський міг покинути Генк цього літа. ВІДЕО

Українець Руслан Маліновський, який виступає за бельгійський Генк міг опинитися в іншому клубі.

Про це розповів сам спортсмен в інтерв'ю FootballHUB.

"Пропозиції були, але Генк відмовив тим клубам. Ми переговорили з керівництвом і я вирішив залишитися. На той момент цікавилася мною Сельта", — сказав Маліновський.

Влітку міг опинитися в Іспанії©

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Стрім з відкритого тренування команди чекай на @FootballHub_Ua 🔜#zbirna pic.twitter.com/e380NvXwEE — FootballHub (@FootballHub_Ua) 3 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Руслан відзначився голом та заробив вилучення в останній грі чемпіонату.

Окрім цього завдяки голу Маліновського Генк пробився до групового раунду Ліги Європи.

Джерело - FootballHUB.