Маліновський міг покинути Генк цього літа. ВІДЕО

Українець Руслан Маліновський, який виступає за бельгійський Генк міг опинитися в іншому клубі.
Про це розповів сам спортсмен в інтерв'ю FootballHUB.
"Пропозиції були, але Генк відмовив тим клубам. Ми переговорили з керівництвом і я вирішив залишитися. На той момент цікавилася мною Сельта", — сказав Маліновський.
Влітку міг опинитися в Іспанії©— FootballHub (@FootballHub_Ua) 3 вересня 2018 р.
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Нагадаємо, Руслан відзначився голом та заробив вилучення в останній грі чемпіонату.
Окрім цього завдяки голу Маліновського Генк пробився до групового раунду Ліги Європи.
Джерело - FootballHUB.