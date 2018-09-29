Моурінью: Погба не був віце-капітаном

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба ніколи офіційно і не був віце-капітаном команди.
Пр це сказав головний тренер команди Жозе Моурінью.
"Поль не був віце-капітаном. У нас Валенсія як капітан, і потім є група гравців, один з яких міг би бути віце-капітаном - в залежності від ситуації я довіряв пов'язку Де Хеа, Янгу, Смоллінгу",- сказав Моурінью.
Раніше Моурінью позбавив Погба статусу віце-капітана команди та відмовився коментувати своє рішення.
Також стало відомо, що півзахисник заявив португальському спеціалісту про своє бажання покинути Манчестер Юнайтед, щоби приєднатися до Барселони.
Джерело - sport.ua.