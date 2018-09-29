Моурінью: Погба не був віце-капітаном

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба ніколи офіційно і не був віце-капітаном команди.

Пр це сказав головний тренер команди Жозе Моурінью.

"Поль не був віце-капітаном. У нас Валенсія як капітан, і потім є група гравців, один з яких міг би бути віце-капітаном - в залежності від ситуації я довіряв пов'язку Де Хеа, Янгу, Смоллінгу",- сказав Моурінью.