Відомий український тренер може очолити Арсенал

Столичний Арсенал-Київ веде перемовини із відомим українським спеціалістом В'ячеславом Грозним.
Про це передає FootballHUB.
"Ось-ось настане час Ч. В'ячеслав Грозний близький до того, щоб очолити київський Арсенал. Перемовини тривають", — йдеться у повідомленні.
Ось-ось настане час Ч⌛— FootballHub (@FootballHub_Ua) 28 вересня 2018 р.
В'ячеслав Грозний близький до того, щоб очолити київський Арсенал💣
Перемовини тривають🤔 pic.twitter.com/ZNnvXsJPCi
Нагадаємо, тренер Арсеналу Раванеллі подав у відставку.
До кубкового матчу канонірів готував Юрій Лень.
Джерело - FootballHUB.