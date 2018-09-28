Відомий український тренер може очолити Арсенал

Столичний Арсенал-Київ веде перемовини із відомим українським спеціалістом В'ячеславом Грозним.

Про це передає FootballHUB.

"Ось-ось настане час Ч. В'ячеслав Грозний близький до того, щоб очолити київський Арсенал. Перемовини тривають", — йдеться у повідомленні.