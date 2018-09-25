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Арсенал знайшов заміну Раванеллі

Сьогодні 19:32 529 0
Арсенал знайшов заміну Раванеллі

Київський Арсенал до матчу 1/16 фіналу Кубка України готуватиме екс-асистент Фабріціо Раванеллі - Юрій Лень.

Про це повідомляє офіційний сайт Арсеналу. 

У минулому сезоні Лень був головним тренером молодіжної команди клубу. Під його керівництвом кияни готуються до матчу 1/16 фіналу Кубка України проти "Черкащини-Акадаемії", який відбудеться 26 вересня. 

Нагадаємо, італієць Фабріціо Раванеллі оголосив про відставку після поразки Арсеналу від Олімпіка

Раніше, генеральний директор Арсенала Олександра Москаленко заявив, що команду очолить український тренер

Джерело - Офіційний сайт Арсеналу.

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