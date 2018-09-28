Карпати — Шахтар: стартові склади команд

10-й тур Української Прем'єр-ліги відкриє матч між львівськими Карпатами та донецьким Шахтарем.
Матч відбудеться на стадіоні Україна, а покаже його телеканал ZIK.
До вашої уваги стартові склади команд.
Карпати: Кучинський, Федецький, Ковтун, Бородай, Мегреміч, Ербес, Ді Франко, Карраскаль, Мякушко, Гуцуляк, Швед.
Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тайсон, Марлос, Фернандо, Мораес.
Нагадаємо, Карпати та Шахтар дізналися суперників у 1/8 фіналу Кубка України.
А гравці Шахтаря зганьбилися через брехню.
Джерело - Чемпіон.