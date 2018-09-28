Гаттузо: Мілан - не велика команда

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо вважає що його команда грала добре проти Емполі у матчі шостого туру чемпіонату Італії.

Про це сказав сам тренер.

"Ми створили дуже багато моментів в обох таймах, але помилки трапляються, навіть, якщо вони дорого коштують. Проблема - це втрата результату.

Ми не велика команда й ми не ефективні. Команда повинна виправити деякі помилки і важко працювати. Якщо цього дотримуватися, то результати скоро прийдуть",- розповів Гаттузо.