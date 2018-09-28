Тотті: Я ненавиджу Недведа

Багаторічний капітан Роми, який нещодавно завершив кар'єру футболіста, Франческо Тотті ненавидить Павела Недведа, як футболіста.

Про це він написав у своїй автобіографії.

Франческо пригадав день, коли збірна Італії протистояла Чехії в рамках групового етапу Мундіалю в Німеччині.

"В той день Недвед був у нереальній формі, мені боляче це говорити, я не міг терпіти його на футбольному полі. Павел був просто жахливим скиглієм. Зачепиш його, і він злетить на 10 метрів. Це породжувало бажання вдарити його.

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Але, всупереч всьому він був дуже класним футболістом. Буффону довелося тричі рятувати збірну Італії.

Ніколи не приховував, що ненавиджу його як гравця", – написав Тотті.