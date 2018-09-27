Імператор чи Гладіатор: Франческо Тотті - 42. ФОТО. ВІДЕО

Приголомшливий, Il Capitano (Капітал), Il Re di Roma (Король Риму), хоча правильніше було б Король Роми, коли мова заходить про нападника і півзахисника італійського футбольного клубу Франческо Тотті.

Сьогодні, 27 вересня, легендарному італійцю виповнилося 42 роки.

Тотті провів на футбольному полі чверть століття, і ці 25 років віддав лише одному клубу - Ромі.

Столичний клуб опублікував у своєму Twitter хронологію дорослішання легендарного капітана.

Нагадаємо, що Тотті видасть автобіографічну книгу.

Раніше Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса.

Джерело - Чемпіон.

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