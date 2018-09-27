Імператор чи Гладіатор: Франческо Тотті - 42. ФОТО. ВІДЕО

Приголомшливий, Il Capitano (Капітал), Il Re di Roma (Король Риму), хоча правильніше було б Король Роми, коли мова заходить про нападника і півзахисника італійського футбольного клубу Франческо Тотті.
Сьогодні, 27 вересня, легендарному італійцю виповнилося 42 роки.
Тотті провів на футбольному полі чверть століття, і ці 25 років віддав лише одному клубу - Ромі.
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Столичний клуб опублікував у своєму Twitter хронологію дорослішання легендарного капітана.
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28.3.1993 💛❤️ 2️⃣4️⃣ anni fa, l'esordio del #Capitano in giallorosso 👑 *** 👑On this day in #1993, a 16-year-old Francesco #Totti made his debut for #ASRoma! *** Follow @officialasroma on Instagram *** #Roma #Legend #KingOfRome #video #football #loyalty #rome #francescototti #calcio #italia #seriea #serieatim
Нагадаємо, що Тотті видасть автобіографічну книгу.
Раніше Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса.
Джерело - Чемпіон.
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