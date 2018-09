Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Гему зіграти внічию з Челсі у 6 турі чемпіонату Англії.

Український півзахисник вийшов на матч АПЛ проти Челсі у стартовому складі Вест Гема. На 77-й хвилині зустрічі Ярмоленко міг принести своїй команді перемогу. Однак, після навісу з лівого флангу, пробив з лінії воротарського майданчик поруч зі штангою.

Вест Гем зіграв з Челсі вніичюю 0:0, набрав 4 очка та залишився на 17-му місці у турнірній таблиці. Челсі з 16 очками залишився третім.

Чемпіонат Англії, АПЛ

6-й тур

23 вересня

Вест Гем - Челсі 0:0

A clean sheet and an important point for the Hammers!#WHUCHE #COYI pic.twitter.com/PKSMYOffgR