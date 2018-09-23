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Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі

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Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Гему зіграти внічию з Челсі у 6 турі чемпіонату Англії.

Український півзахисник вийшов на матч АПЛ проти Челсі у стартовому складі Вест Гема. На 77-й хвилині зустрічі Ярмоленко міг принести своїй команді перемогу. Однак, після навісу з лівого флангу, пробив з лінії воротарського майданчик поруч зі штангою. 

Вест Гем зіграв з Челсі вніичюю 0:0, набрав 4 очка та залишився на 17-му місці у турнірній таблиці. Челсі з 16 очками залишився третім. 

Чемпіонат Англії, АПЛ

6-й тур

23 вересня

Вест Гем - Челсі 0:0

Нагадаємо, Ярмоленко у матчі з Челсі вдруге у сезоні потрапив до стартового складу Вест Гема у чемпіонаті Англії

Раніше, Ярмоленко відзначився дублем у ворота Евертона та відкрив лік голам за Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

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