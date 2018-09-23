Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Гему зіграти внічию з Челсі у 6 турі чемпіонату Англії.
Український півзахисник вийшов на матч АПЛ проти Челсі у стартовому складі Вест Гема. На 77-й хвилині зустрічі Ярмоленко міг принести своїй команді перемогу. Однак, після навісу з лівого флангу, пробив з лінії воротарського майданчик поруч зі штангою.
Вест Гем зіграв з Челсі вніичюю 0:0, набрав 4 очка та залишився на 17-му місці у турнірній таблиці. Челсі з 16 очками залишився третім.
Чемпіонат Англії, АПЛ
6-й тур
23 вересня
Вест Гем - Челсі 0:0
A clean sheet and an important point for the Hammers!#WHUCHE #COYI pic.twitter.com/PKSMYOffgR— West Ham United (@WestHamUtd) 23 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Ярмоленко у матчі з Челсі вдруге у сезоні потрапив до стартового складу Вест Гема у чемпіонаті Англії.
Раніше, Ярмоленко відзначився дублем у ворота Евертона та відкрив лік голам за Вест Гем.
Джерело - Чемпіон.