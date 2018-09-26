Арсенал програв Черкащині-Академії, інші матчі 1/16 фіналу Кубка України

У 1/16 фіналу Кубка України Арсенал за чисельної переваги поступився Черкащині-Академії з другої ліги.

Київський клуб УПЛ та команда з Білозір’я у основний час зіграли внічию 2:2. У овертаймі перемогу Черкащині-Академії приніс гол Олега Тарасенка. Черкащани догравали матч у меншості, після вилучення на 100-й хвилині Віталія Тимофієнка.

Черкащина-Академія - Арсенал 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Семотюк, 0:2 - 65 Сухоручко, 1:2 - Тимофієнко, 2:2 - 86 Зеленевич, 3:2 - 115 Тарасенко.

Вилучення: 100 Тимофієнко (повторне попередження).

Зірка - Олімпік 1:1 (0:0, 4:5 по пенальті)

Голи: 0:1 - 38 Політили, 1:1 - 87 (пен.) Кондраков

СК Дніпро-1 – Волинь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Кравченко, 2:0 - 63 Чічіков, 1:2 - 85 Зінчкевич.

Нагадаємо, у іншому матчі 1/16 фіналу Калуш здолав Металіст-1925.

Раніше, на цій стадії Кубка України Карпати розгромили Суми.

Джерело - Чемпіон.