Калуш вибив Металіст-1925, результати інших матчів 1/16 фіналу Кубка України

У 1/16 фіналу Кубка України представник другої ліги Калуш переміг харківський Металіст-1925.
Кубок України
1/16 фіналу
26 вересня
Кристал - Десна 2:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Фаворов, 0:2 - 60 Волков, 1:2 - 76 Барладим, 1:3 - 81 Хльобас, 2:3 - 90+4 Брищик
Мир - Інгулець 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Козак, 0:2 - 75 Коваленко, 0:3 - 90+5 Хучбаров
Калуш - Металіст-1925 1:0 (0:0, 1:0 дод. час)
Гол: 1:0 - 116 Книш
Нива В - Гірняк 0:0 (0:0, 3:4 - по пенальті)
Минай - Миколаїв 3:1
Голи: 1:0 - 36 (пен.) Кобін, 2:0 - 68 Гегедош, 3:0 - 71 Пиняшко, 3:1 - 73 Берко
Нагадаємо, у перенесеному матчі 4-го туру УПЛ Динамо перемогло у гостях Маріуполь.
Раніше, у 1/16 фіналу Кубка України Карпати розгромили Суми.
Джерело - Чемпіон.