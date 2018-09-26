Тренер Шальке похвалив Коноплянку

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско відзначив гру Євгена Коноплянки у матчі проти Фрайбурга.

Про це повідомляє офіційний сайт Шальке.

"Перший тайм видався вдалим. Ми виконували саме те, що планували. Порадувала ліва брівка, де Євген Коноплянка добре взаємодіяв з Ханзо Мендільо. Ми двічі потрапили у штангу, гол не приходив, потрібно було діяти ефективніше", - сказав Тедеско.