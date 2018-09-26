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Тренер Шальке похвалив Коноплянку

Сьогодні 19:36 553 0
Тренер Шальке похвалив Коноплянку

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско відзначив гру Євгена Коноплянки у матчі проти Фрайбурга. 

Про це повідомляє офіційний сайт Шальке. 

"Перший тайм видався вдалим. Ми виконували саме те, що планували. Порадувала ліва брівка, де Євген Коноплянка добре взаємодіяв з Ханзо Мендільо. Ми двічі потрапили у штангу, гол не приходив, потрібно було діяти ефективніше", - сказав Тедеско. 

Нагадаємо, Шальке у 5-му турі Бундесліги поступився у гостях Фрайбургу - 0:1

Євген Коноплянка розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині

Джерело - Офіційний сайт Шальке.

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