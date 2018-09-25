Шальке з Коноплянкою програв Фрайбургу в Бундеслізі

Євген Коноплянка не допоміг Шальке уникнути поразки у матчі проти Фрайбурга.

Український півзахисник вийшов у стартовому складі Шальке та був замінений на 69-й хвилині.

Фрайбург забив переможний гол на 52-й хвилині, коли після дальнього удару на добиванні вдало зіграв Флоріан Нідерлерхнер.

Шальке програв 0:1 та опустився на останнє місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліги

5-й тур

25 вересня

Фрайбург - Шальке 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Нідерлерхнер

Нагадаємо, Коноплянка не барв участі у попередньому матчі Бундесліги проти Баварії.

У підсумку, Шальке поступився Баварії з рахунком 0:2.

Джерело - Чемпіон.