Спонсором Арсеналу стала хорватська IT-компанія

Спонсором київського Арсеналу стала хорватська IT-компанія Span.

Про це повідомив президент Арсеналу Івіца Піріч у facebook.

"Я дуже радий бути причетним до знаменної події з просування IT-компанії Span на території України, спільно плануємо допомагати українському народові в цей складний кризовий час.

А також хорватська IT-компанія Span є спонсором футбольної команди "Арсенал-Київ", - написав Піріч.

Нагадаємо, до матчу 1/16 фіналу Кубка України Арсенал готував екс-асистент Фабріціо Раванеллі - Юрій Лень.

Раванеллі, після поразки від Олімпіка в УПЛ, заявив, що залишає Арсенал.

Джерело - facebook Івіци Піріча.