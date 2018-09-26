Чорноморець підписав захисника

27-річний захисник Андрій Міщенко підписав контракт з Чорноморцем.

Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

Термін дії контракту не розголошується. Повідомляється, що захисник виступатиме за нову команду під 33 номером.

Останнім клубом Міщенка був Олімпік, де захисник грав весною цього року.

Крім того, 2015-2017 роках Міщенко виступав у чемпіонаті Ізраїлю за Маккабі з Нетанії та Хапоель з Ашкелону. Загалом провів 43 матчі у першості Ізраїлю.

Раніше Чорноморець програв Шахтарю.

Нагадаємо, Олександрія підписала хавбека Шахтаря.

Джерело - Чорноморець.