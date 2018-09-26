Леганес спробує зачепитися за очки в матчі з Барселоною. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція

Шостий тур Прімери продовжиться сьогодні, 26-го вересня, 4-ма матчами.

Леганес займає останнє місце в турнірній таблиці поточного чемпіонату Іспанії, тож в матчі проти Барси команді не буде чого втрачати. За поразку ніхто не скаже "пепінерос" кривого слова, а ось навіть спроба зіграти гідно і зачепитися за результат викличе повагу.

Інтригою матчу також буде, чи вийде Андрій Лунін у складі Леганеса.

В Україні поєдинок Ла-Ліги Леганес - Барселона в прямому ефірі можна переглянути за допомогою онлайн-відеосервісу MEGOGO. (Увага! Трансляція платна) Початок – о 21:00.

Крім цього в 6-му турі Ла-Ліги зіграють:

Атлетік - Вільяреал о 21:00.

Валенсія-Сельта о 23:00

Та Севілья- Реал о 23:00.

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Також назвали символічну збірну року.

Джерело - Чемпіон.