Леганес спробує зачепитися за очки в матчі з Барселоною. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція

Шостий тур Прімери продовжиться сьогодні, 26-го вересня, 4-ма матчами.
Леганес займає останнє місце в турнірній таблиці поточного чемпіонату Іспанії, тож в матчі проти Барси команді не буде чого втрачати. За поразку ніхто не скаже "пепінерос" кривого слова, а ось навіть спроба зіграти гідно і зачепитися за результат викличе повагу.
Інтригою матчу також буде, чи вийде Андрій Лунін у складі Леганеса.
В Україні поєдинок Ла-Ліги Леганес - Барселона в прямому ефірі можна переглянути за допомогою онлайн-відеосервісу MEGOGO. (Увага! Трансляція платна) Початок – о 21:00.
Крім цього в 6-му турі Ла-Ліги зіграють:
Атлетік - Вільяреал о 21:00.
Валенсія-Сельта о 23:00
Та Севілья- Реал о 23:00.
Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.
Також назвали символічну збірну року.
Джерело - Чемпіон.