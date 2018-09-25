Про це повідомляє Sky Sports.

Ця сума є рекордною для Манчестер Юнайтед, раніше клуб ніколи в історії не отримував таких прибутків.

Загальна сума операційних витрат англійського клубу склала 564 млн фунтів, що на 10,3% більше в порівнянні з показником минулого сезону. Чистий прибуток МЮ за підсумками сезону-2017/18 склав 44 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед отримав рекордні прибутки, попри ненайвдаліший сезон, у якому він фінішував другим у АПЛ та вилетів з 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, екс-футболіст Шахтаря Фред забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед.

Матч МЮ проти Вулвергемптона, вперше після хвороби, відвідав Алекс Фергюсон.

Джерело - Sky Sports.