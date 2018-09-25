Збірна України U-16 програла Бельгії у товариському матчі

Юнацька збірна України у Києві поступилася у товариському матчі Бельгії з рахунком 0:2.

На столичному НТК ім. Баннікова збірна Бельгії вийшла вперед на 26-й хвилині, коли ефектним ударом з 20 метрів у дев’ятку забив Арне Енгельс.

Другий гол українці пропустили на 56-й хвилині - відзначився Казьєн Олаігбе.

Команда Олександра Петракова поступилася Бельгії з рахунком 0:2.

Товариський матч

25 вересня

Україна (U-16) - Бельгія (U-16) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Енгельс, 0:2 - Олаігбе

Україна U-16: Хома, Боль, Мампассі, Очеретько (Фриз, 80), Попов (Вересюк, 69), Волошин (Векленко, 62), Булеза (Роман, 69), Кілик (Махиня, 41), Хлань (Лебедєв, 41), Маленков (Назарчук, 80), Підгурський (Антонюк, 62).

Бельгія U-16: Камбаре, Мфунду, Дювале (Нгоі, 70), Олаігбе (Камара, 62), Ойєн (Де Вільде, 62), Бакайоко, Екхаут (Ель-Таібі, 62), Дескотте (Халлаерт, 70), Хітсіндо, Енгельс (Ван дер Берх, 70), Деркх.

Попередження: 48 Екхаут.

Нагадаємо, форварда Динамо Владислава Супрягу викликали до збірної України U-19.

Раніше, збірна України U-19 здобула срібні медалі чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.