Київський Арсенал очолить українець

Київський Арсенал продовжує пошуки нового головного тренера для команди.
Про це сказав генеральний директор команди Олександр Москаленко.
"На сьогодні поки ще не відомо ім'я головного тренера з двох причин. Ми хочемо взяти не просто тренера, а відповідного наставника до нашої команди, тренер який повинен вміти працювати з молодими футболістами. І тренер повинен не просто прийти, а щось змінити, особливо результат,- говорить Москаленко.
За інформацією телеканалу Футбол, київський Арсенал дізнається ім'я нового тренера до кінця цього тижня. Також, видання повідомляє, що ним стане українець.
Нагадаємо, після матчу 9 туру УПЛ Фабріціо Раванеллі офіційно подав у відставку, а пізніше розповів про заборгованості перед гравцями та тренерами "канонірів".
Наразі клуб має 4 очки та займає останню сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.
Джерело - Футбол 1.