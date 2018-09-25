Київський Арсенал очолить українець

Київський Арсенал продовжує пошуки нового головного тренера для команди.

Про це сказав генеральний директор команди Олександр Москаленко.

"На сьогодні поки ще не відомо ім'я головного тренера з двох причин. Ми хочемо взяти не просто тренера, а відповідного наставника до нашої команди, тренер який повинен вміти працювати з молодими футболістами. І тренер повинен не просто прийти, а щось змінити, особливо результат,- говорить Москаленко.