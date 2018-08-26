Абрамович може продати Челсі через Путіна

Власник Челсі Роман Абрамович розглядає можливість продажу клубу.

Про це повідомляє The Times.

З цією метою російський бізнесмен найняв інвестиційний банк, що спеціалізується на спорті.

Представники лондонської команди звернулися за допомогою до фахівця банку Raine Group Джо Равітчу.

У Челсі відмовилися офіційно коментувати дану інформацію, а джерело всередині клубу підкреслив, що клуб не продається.

У травні цього року з'явилася інформація, що у Абрамовича виникли проблеми з продовженням візи у Великобританії.

У результаті він відкликав заяву на продовження інвестиційної візи Великобританії, так як отримав ізраїльське громадянство, яке дозволяє йому перебувати на території Сполученого королівства до півроку.

Статок Абрамовича оцінюється в 10 мільярдів доларів. У Великобританії він займав 13-е місце в списку найбагатших людей. Абрамовичу дали дозвіл відкрити банківський рахунок в Ізраїлі.

Передбачається, що проблеми з владою Великобританії почалися у підприємця через близькість до президента Росії Володимира Путіна.

Нагадуємо, що екс-тренер Челсі очолить Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що мадридські гранди борються за захисника Челсі.

Джерело - The Times.