Алієв порівняв себе з Моурінью. ВІДЕО

Екс-футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв, буде працювати тренером у академії Меліоратора.

Про це сказав сам Олександр.

"Я буду присутній на кожному тренуванні, буду хлопцям допомагати. Мені до Моурінью ще дуже далеко. Хто хоче мене знайти, може приїжджати в Бучу – я тут", – розповів Алієв FootballHub на відкритті дитячої футбольної школи Меліоратора.

До Моурінью мені ще далеко ©

Я буду на кожному тренуванні, допомогати хлопцям ©

Дивись, як Олександр Алієв відкривав дитячу академію Меліоратор Буча 🔜 на FootballHub💪 pic.twitter.com/Yjir9jlpT3 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 25 вересня 2018 р.

Відзначимо, для Олександра це буде не перший тренерський досвід. Раніше Алієв очолював футбольний клуб Хмельницький, який виступав у чемпіонаті України серед аматорів.

Раніше Алієв жорстко розкритикував гравців Динамо.

Джерело - twitter/FootballHub.