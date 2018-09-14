Алієв: Рівень футболістів Динамо дуже слабкий

Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв не переживає за свою колишню команду.

Про це сказав сам футболіст.

"Я б не сказав, що сильно переживаю за Динамо в УПЛ. Переживаю тільки тому, що там зараз головний тренер мій друг – Олександр Хацкевич. Все залежить від футболістів, а їх рівень в Динамо зараз дуже слабкий. Зараз всі говорять, що молода команда, але ми з Мілевським в 19 років виходили і робили свою справу. У 19 років у Європі футболісти грають уже на перших ролях, а тут всі молоді", – цитує Алієва видання football24.