Алієв: Рівень футболістів Динамо дуже слабкий

Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв не переживає за свою колишню команду.
Про це сказав сам футболіст.
"Я б не сказав, що сильно переживаю за Динамо в УПЛ. Переживаю тільки тому, що там зараз головний тренер мій друг – Олександр Хацкевич. Все залежить від футболістів, а їх рівень в Динамо зараз дуже слабкий. Зараз всі говорять, що молода команда, але ми з Мілевським в 19 років виходили і робили свою справу. У 19 років у Європі футболісти грають уже на перших ролях, а тут всі молоді", – цитує Алієва видання football24.
Після 7-ми турів Динамо знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи ще гру в запасі.
Раніше повідомлялося, що дитяча академія Меліоратор, яку очолить Алієв почне працювати 23-го вересня.
Нагадаємо, раніше Олександра Алієва очолював футбольний клуб Хмельницький, що виступав у чемпіонаті країни серед аматорів.
А влітку він повернувся до гри, виступаючи за Меліоратор.
Джерело - football24.