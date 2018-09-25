Салах: Це не остання моя нагорода

Для Мохамеда Салаха гра за збірну Єгипту на чемпіонаті світу в Росії була одним з найкращих моментів у житті.

Про це сказав сам півзахисник Ліверпуля після здобуття премії імені Ференца Пушкаша за найкрасивіший гол року.

"Я впевнений, що це не остання моя номінація, тому що я завжди хочу бути краще, ніж у минулому сезоні. Мій улюблений гол я забив якраз у матчі з Евертоном, тому що це було моє перше дербі, однак усі голи були важливими. Також читайте: Салах - автор найкращого гола року. ВІДЕО Гра за збірну Єгипту на чемпіонаті світу була для мене одним з найкращих моментів у житті. Для нас, єгиптян, це справжня мрія — зіграти на цьому турнірі", — говорить Салах.

Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.

Також назвали символічну збірну року.

Джерело - ua-football.