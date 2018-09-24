Шахтар придбає японця з португальської ліги

Форвард португальського клубу Портімоненсе Сеяй Накадзіма потрапив в сферу інтересів донецького Шахтаря.
Про це повідомляє xsport, з посланням на Record.
За інформацією джерела, "гірники" вже виходили на контакт з футболістом взимку, проте не змогли домовитися з його нинішнім клубом про ціну за перехід гравця.
На рахунку 24-річного японця в цьому сезоні 5 матчів і 2 голи. Орієнтовна клаусула футболіста складає приблизно 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ.
Також, Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря.
Джерело - xsport.ua.