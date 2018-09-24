Шахтар придбає японця з португальської ліги

Форвард португальського клубу Портімоненсе Сеяй Накадзіма потрапив в сферу інтересів донецького Шахтаря.

Про це повідомляє xsport, з посланням на Record.

За інформацією джерела, "гірники" вже виходили на контакт з футболістом взимку, проте не змогли домовитися з його нинішнім клубом про ціну за перехід гравця.

На рахунку 24-річного японця в цьому сезоні 5 матчів і 2 голи. Орієнтовна клаусула футболіста складає приблизно 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ.

Також, Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря.

Джерело - xsport.ua.