Шахтар придбає японця з португальської ліги

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Сеяй Накадзіма

Форвард португальського клубу Портімоненсе Сеяй Накадзіма потрапив в сферу інтересів донецького Шахтаря.

Про це повідомляє xsport, з посланням на Record.

За інформацією джерела, "гірники" вже виходили на контакт з футболістом взимку, проте не змогли домовитися з його нинішнім клубом про ціну за перехід гравця.

На рахунку 24-річного японця в цьому сезоні 5 матчів і 2 голи. Орієнтовна клаусула футболіста складає приблизно 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ.

Також, Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря.

Джерело - xsport.ua.

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