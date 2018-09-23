Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря

Екс-хавбек Шахтаря Дмитро Гречишкін, має приєднатися до Олександрії.

Про це повідомив Володимир Шаран після матчу з Маріуполем.

"У нас є травмовані хлопці, яким я заміни не бачу. Тому завтра до нас має приєднатися Діма Гречишкін. Я думаю, він підсилить нашу опорну зону, де у нас є проблеми ", - цитує Шарана офіційний сайт Маріуполя.

Останній раз Гречишкін виходив на поле 7 квітня в складі Шахтаря в матчі проти Вереса.

До Шахтаря Гречишкін два роки грав у оренді за Зорю.

Нагадаємо, Маріуполь мінімально переграв Олександрію.

Джерело - Офіційний сайт Маріуполя.