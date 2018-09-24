Всі дії Ярмоленка у грі проти Челсі. ВІДЕО

У матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на домашньому стадіоні зумів утримати нульову нічию в матчі проти Челсі.

Андрій Ярмоленко вперше зіграв повний матч в АПЛ і навіть мав хороший момент, щоб принести команді 3 очки. На жаль, безглуздий промах з близької відстані вплинув на оцінку українця за матч.

Авторитетний портал WhoScored поставив Андрію всього 6,3 бала на рівні з Азаром в Челсі.

Раніше український вінгер відзначився дублем у поєдинку проти Евертона.

Нагадаємо, Ярмоленка тролять гравці Вест Гема.

Джерело - Чемпіон.